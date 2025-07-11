Российская агентура под прикрытием ЛГБТ сообщества строит «космодром» в Грузии - iFact

11.07.2025 16:14





Объединение журналистов-расследователей iFact распространяет статью под заголовком «Мираж космодрома: российские «беженцы» и их влияние в Гурии». Авторы статьи сообщают, что россиянки Мария и Юлия Архиповы, планируют построить космодром «Колхида» в Гурии. Они называют себя сёстрами и политическими беженцами из России. Архиповы приобрели 14 000 квадратных метров земли в Ланчхути и заявляют, что хотят построить там производственную инфраструктуру для беспилотников и спутников.



Однако за технологическими амбициями будущего скрывается история скрытых связей, дезинформации и эксплуатации местных ресурсов, пишут авторы статьи.



Что скрывается за космическими мечтами?



С начала 2022 года, после переезда в Грузию, Архиповы зарегистрировали несколько компаний, включая «Сервюк Агро» и «Грузинские космические технологии», и приобрели земельные участки. Архиповы опубликовали десятки видеороликов о проекте на своих каналах на YouTube. Ходили разговоры об инвестировании десятков миллионов лари в космодром, но реальные данные свидетельствуют о том, что строительство даже не началось и вряд ли начнётся. Разрешений на строительство не выдавалось, да и Архиповы не выглядят миллионерами.



«Утечка документов из Российского «Правфонда» даёт ещё более чёткое представление о причинах нахождения Архиповых здесь. Мы получили письменную переписку между Архиповыми и фондом, а также сотни электронных писем, датированных 2014 годом. Утечка материалов была получена OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности). Таким образом, организация iFact, являющаяся членом сети OCCRP, оказалась вовлечённой в расследование.



Длинная переписка между Архиповыми и российским государственным фондом (находящимся под санкциями США и ЕС за разведывательную деятельность) свидетельствует об их тесной и постоянной связи. В августе 2023 года Мария написала в фонд, что космодром может служить стратегическим интересам России, подчеркнув, что местные власти не отреагировали на угрозы грузинских националистов», — говорится в статье.



Марии 46 лет, Юлии 45. В Гурии их знают как сестер, но отца Марии зовут Сергей, а Юлии – Али. Фактически, они партнёры и были мужем и женой ещё тогда, когда Мария ещё носила имя Евгений и идентифицировала себя как мужчина. Много лет назад Мария Архипова была Евгением Архиповым. Затем она стала трансгендерной женщиной и начала открыто говорить об этом в СМИ. В одном из своих интервью Мария рассказала, что её жена с самого начала знала, что та женщина, и поддерживала её, когда та сменила пол.



Несмотря на то, что они представляются беженцами, Архиповы сотрудничают с «Правфондом» уже 12 лет. Документы свидетельствуют о том, что они получали многочисленные гранты на прокремлёвские репортажи и принимали активное участие в разработке политических сюжетов, в том числе во время аннексии Крыма.



Находясь в Грузии, Архиповы отправляют отчёты в «Правфонд», где пишут о систематической дискриминации и нападениях на русскоязычное население, требуют придания русскому языку государственного статуса и советуют российскому правительству ввести российские войска в Грузию.



В Гурии Архиповы представились местным жителям инвесторами. Они пообещали пожилым владельцам старой кондитерской фабрики вложить миллионы в её восстановление в обмен на акции. Грузинские владельцы безвозмездно передали Архиповым 49% акций. Путём подозрительных манипуляций с документами Архиповы добились того, что теперь старых владельцев не пускают на территорию фабрики, и Архиповы оставили там русских для их защиты.



Гурийцы подали ряд жалоб в прокуратуру и суд, но дело до сих пор не возбуждено.



Источник: SOVA

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