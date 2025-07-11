Глава МИД Великобритании пообещал «изучить коррупционную практику в Грузии»

11.07.2025 16:20





Депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Филип Брикелл на заседании Комитета по иностранным делам британского парламента, отвечая на вопросы депутатов о деятельности министерства, задал министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми вопрос относительно «скрытых финансов» членов «Грузинской мечты» на Британских Виргинских островах.



«Департаменту предстоит ещё многое сделать. Я не знаком с подробностями вашего дела в отношении Грузии и коррупционной практики там, но я внимательно его рассмотрю и представлю эти вопросы Британским Виргинским Островам», — заявил Дэвид Лемми.



«Это ужасный сигнал. Мы продолжаем взаимодействовать с Британскими Виргинскими Островами по этому вопросу, и мы настроены серьёзно. Именно поэтому в следующем году я проведу конференцию по незаконному финансированию», — добавил он.



Ранее неправительственная организация Transparency International Georgia сообщила, что, если Великобритания введет санкции против Бидзины Иванишвили, это затронет десятки компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, находящихся под британской юрисдикцией.



TI в своем отчете, опубликованном 17 января, указала, что, если Бидзина Иванишвили и члены его семьи попадут под санкции, «практически вся бизнес-империя семьи Иванишвили» подвергнется финансовым санкциям.



Источник: SOVA

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