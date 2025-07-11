Прокуратура проводит следственные действия на проспекте руставели с учетом рекомендаций ЕСПЧ

11.07.2025 17:08





«С учётом решения и рекомендаций Европейского суда по правам человека, для обеспечения эффективного расследования, при участии потерпевших на проспекте Руставели проводятся следственные действия. Это позволит следствию в полном объёме восстановить картину преступления, произошедшего 20–21 июня 2019 года, и идентифицировать возможных виновных лиц», — говорится в заявлении прокуратуры Грузии.



По информации ведомства, по данному уголовному делу было установлено нарушение статьи 3 Конвенции (в части процессуальных обязанностей), и государству было поручено проведение конкретных следственных действий.



«Европейский суд по правам человека вынес решение по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного департамента прокуратуры Тбилиси, касающемуся превышения полномочий с применением насилия и оружия со стороны министерства внутренних дел при обеспечении и восстановлении общественного порядка 20–21 июня 2019 года в Тбилиси.



По данному уголовному делу было установлено нарушение статьи 3 Конвенции в процессуальной части, и государству было поручено провести конкретные следственные действия, включая действия с участием пострадавших, с целью выявления нарушений в планировании операции и фактов превышения силы со стороны МВД.



С учётом решения и рекомендаций Страсбургского суда, для обеспечения эффективного расследования, в настоящее время при участии потерпевших проводятся следственные действия на проспекте Руставели. Это даст возможность следствию полностью восстановить картину преступления и идентифицировать возможных виновных лиц», — отмечается в заявлении прокуратуры Грузии.







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