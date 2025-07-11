Комиссия по восстановлению преподавания грузинского языка в университетах провела первое заседание

11.07.2025 17:13





Комиссия, созданная для восстановления преподавания грузинского языка в университетах, на своем первом заседании, которое прошло под руководством министра образования, науки и по делам молодежи Гиви Миканадзе и заместителя министра Звиада Габисония, обсудила разработку специального курса для студентов по преподаванию государственного языка.



Министр поблагодарил членов комиссии за сотрудничество и подчеркнул важность восстановления преподавания грузинского языка в университетах.



«На весенней сессии Парламент Грузии принял историческое решение о возвращении преподавания грузинского языка на уровне бакалавриата. Это чрезвычайно важная инициатива.



Я рад, что мы прошли этот путь совместными усилиями и сейчас находимся на очень важном этапе. Стоит отметить, что после возвращения временно оккупированной Абхазии в её исконную юрисдикцию – под юрисдикцию Грузии, вышеупомянутые изменения будут касаться и абхазского языка, поскольку, согласно Конституции и действующему законодательству, абхазский язык признан государственным языком Грузии, наряду с грузинским, на территории Абхазии.



Это ещё раз свидетельствует о политической миссии государства – заботиться о развитии абхазского языка и максимально способствовать его укреплению. Мы совместно с вузами будем активно работать над интеграцией грузинского языка как предмета в образовательный процесс на уровне бакалавриата и обеспечивать его преподавание на самом высоком уровне», – заявил Гиви Миканадзе.



Министр также обратил внимание на важность укрепления Школы государственного управления имени Зураба Жвания и поддержки развития центров картвелологии за рубежом.



Члены комиссии обсудили содержание, продолжительность и другие важные вопросы курса грузинского языка на уровне бакалавриата.



Комиссия, созданная для разработки правил обязательного преподавания грузинского языка в высших учебных заведениях, до конца августа представит университетам правила преподавания этого курса. После утверждения правил, начиная с 2025-2026 учебного года, на уровне бакалавриата в соответствующем формате будет преподаваться специальный курс грузинского языка.



10 июня Парламент Грузии одобрил поправки в Закон Грузии «О высшем образовании», согласно которым в университетах стало обязательным прохождение специального курса грузинского языка для студентов бакалавриата.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





