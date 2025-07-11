Бокучава: В Великобритании мы обсуждали вопрос введения санкций против Иванишвили на встречах

11.07.2025 17:57





Лидеры «Единого национального движения» Тина Бокучава, Петре Цискаришвили и Леван Саникидзе присутствовали на встрече в МИД Великобритании.



По словам Бокучава, МИД Великобритании «тщательно изучает» коррупционные схемы правительства Иванишвили.



«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемм дал очень конкретный ответ, что МИД Великобритании «тщательно изучает» коррупционные схемы режима Иванишвили и, помимо прочего, активно контактирует с территорией Великобритании, где лично Иванишвили, а также лица из его окружения, скрывают большое количество активов в офшорных компаниях», — добавил Бокучава.



Лидер ЕНД также заявила, что вопрос введения санкций против Бидзины Иванишвили и его окружения обсуждался в МИД Великобритании.



Обсуждался также вопрос об отзыве сирийским правительством признания Абхазии как независимого государства.



«Мы только что завершили встречу в МИД Великобритании, где состоялись очень важные переговоры, в том числе об отзыве Сирией незаконного признания оккупированных регионов Грузии, но, конечно, мы также обсуждали необходимость введения финансовых санкций против Иванишвили и его окружения для возвращения страны на путь демократического развития», — сказал он.





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