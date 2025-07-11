ЕС может добавить в санкционный список еще 15 человек из Грузии

11.07.2025 20:50





«Я думаю, что все возможные варианты, которые только можно представить, рассматриваются. Для этого нам необходим консенсус и согласие министров иностранных дел», — заявил представитель Службы внешних связей Европейского союза (ЕСВД) на брифинге перед встречей министров иностранных дел Европейского совета, отвечая на вопрос о том, какие меры ЕС может применить к высокопоставленным чиновникам в Грузии.



Он сообщил, что министры обсудят три основных вопроса касательно Грузии.



«Я выделю три основных вопроса касательно Грузии: во-первых, оценку мер, принятых ЕС и государствами-членами с июня 2024 года, которые были обусловлены откатом от демократии в Грузии при нынешнем руководстве.



Кайя Калас также призывает государства-члены использовать второй подход, который предполагает применение санкций, чтобы обеспечить достижение консенсуса между государствами-членами и решение проблем, связанных с нарушениями прав человека и репрессиями в отношении мирных протестующих.



Третий вопрос — выслушать мнение министров о том, какие, по их мнению, дальнейшие возможности существуют для того, чтобы убедиться, что это общее направление поддержки грузинского народа, грузинских свободных СМИ, организаций гражданского общества и что европейский путь, выбранный Грузией, действительно является тем путем, которому должны следовать власти. Но, к сожалению, мы видим прямо противоположное», — сказала она.



На вопрос InterpressNews о том, какие меры ЕС планирует принять в отношении некоторых членов правительства Грузии, представитель Европейской службы внешних связей (EEAS) ответил, что «рассматриваются все возможные варианты».



«Я думаю, что все возможные варианты, которые только можно представить. И в то же время для этого нам необходим консенсус и согласие министров иностранных дел», — сказал он.



Кроме того, на вопрос редактора Euroskop Тамар Нуцубидзе о том, рассматривает ли ЕС возможность введения санкций против судей, представитель ЕСВД ответил, что судьи входят в список лиц, подпадающих под санкции.



«На следующей неделе Верховный представитель ЕС объявит о наличии обоснованного, юридически обоснованного предложения по включению в списки как минимум 15 человек, и я могу подтвердить, что некоторые из этих списков содержат имена судей. Конечно, я не могу назвать имена, поскольку это также противоречит самому смыслу поиска соглашения. Но именно это будет очень сложно, поскольку эти предложения потребуют единогласного решения 27 стран», — сказал он.



15 июля на встрече министров иностранных дел ЕС в Европейском совете в Брюсселе, среди прочих тем, будет обсуждаться вопрос Грузии.





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