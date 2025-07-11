Посольство Великобритании опубликовало совместное заявление 17 глав МИД и Верховного представителя ЕС

11.07.2025 21:00





17 министров иностранных дел и Верховный представитель ЕС опубликовали совместное заявление по Грузии, которое публикует посольство Великобритании в Грузии.



В заявлении содержится призыв к властям Грузии «незамедлительно освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и начать национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами».



Совместное заявление от 11 июля 2025 года министров иностранных дел Бельгии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Швеции и Великобритании, а также Верховного представителя Европейского Союза о последних событиях в Грузии.



Мы, министры иностранных дел демократических стран Европы, обеспокоены и глубоко встревожены ухудшением ситуации в Грузии.



Мы решительно осуждаем политически мотивированные аресты и задержания лидеров оппозиционных партий, которые явно направлены на подавление политической оппозиции в Грузии, всего за несколько месяцев до местных выборов. Их задержания, а также произвольные задержания и усиливающиеся репрессии в отношении критиков грузинских властей, представителей гражданского общества, мирных протестующих и независимых журналистов, являются признаком краха демократии в Грузии и скатывания страны к авторитарной системе. Это способствует быстрым трансформациям, что противоречит европейским ценностям и нормам. Недавние законодательные изменения направлены на подавление независимого гражданского общества и законного протеста.



Политические репрессии, осуществляемые властями Грузии, привели к значительному ухудшению наших двусторонних отношений, включая ограничение помощи и сотрудничества с грузинскими властями. Сегодня авторитарный и антиевропейский курс грузинских властей представляет дополнительную угрозу демократическим достижениям страны и отношениям с нашими странами.



Мы с пониманием относимся к разоблачению антидемократических действий и нарушений прав человека со стороны грузинских властей и готовы использовать имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, если грузинские власти продолжат подрывать демократию и уважение прав человека в стране. Изменить курс все еще возможно. Мы призываем власти Грузии немедленно освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и начать национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами «для поиска решения сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.





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