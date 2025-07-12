Глава МИД: Важно, чтобы партнёры понимали вызовы, с которыми сталкивается Грузия

12.07.2025 14:07





Для нас приоритетно, чтобы задачи, стоящие на повестке дня Грузии, были хорошо известны нашим коллегам, что Грузия борется за стабильность и безопасность в стране и регионе, — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили в рамках ежегодного форума в Дубровнике.



По её словам, партнёрам важно понимать вызовы, с которыми сталкивается страна.



«Дубровницкий форум — хорошая возможность для коммуницирования с коллегами. У меня было несколько встреч, запланированы ещё встречи с министрами иностранных дел. Важно, чтобы позиции Грузии были поняты, чтобы мы обсуждали вопросы, связанные с Грузией. Для нас приоритетно, чтобы задачи, стоящие на повестке дня Грузии, были хорошо известны нашим коллегам, что Грузия борется за стабильность и безопасность в стране и регионе. Важно, чтобы партнёры понимали вызовы, с которыми сталкивается страна. Также в ходе обсуждений у нас будет возможность поговорить о роли Грузии в регионе в качестве связующего звена между Европой и Азией. Это один из актуальных вопросов, который сегодня обсуждается в рамках этого форума, и важно, чтобы Грузия, как одна из стран «среднего коридора», обладающая большим потенциалом, играла важную роль. Именно в этом плане приглашена Грузия, и у нас будет возможность продемонстрировать наши возможности и приоритеты», — заявила Мака Бочоришвили.







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