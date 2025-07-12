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Временный поверенный в делах Грузии был вызван во внешнеполитическое ведомство Швеции
12.07.2025 15:49
Временный поверенный в делах Грузии в пятницу был вызван в МИД Швеции, - об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор.
«В пятницу, 11 июля временный поверенный в делах Грузии был вызван в Министерство иностранных дел Швеции, где одно из высокопоставленных официальных лиц выразило серьезную обеспокоенность ситуацией с правами человека в Грузии», - написала глава МИД Швеции в Х.
Мария Мальмер Стенергард также откликнулась на заявление министров иностранных дел ЕС и Верховного представителя ЕС относительно текущей ситуации в Грузии.
«Вчера вместе с несколькими европейскими министрами иностранных дел и Каей Каллас я выступила с заявлением. Недавнее задержание лидеров грузинских оппозиционных партий, а также произвольные аресты и усиливающиеся репрессии в отношении представителей гражданского общества, мирных демонстрантов и независимых журналистов способствуют разрушению демократии в Грузии и противоречит европейским ценностям и нормам»,- отмечает Стенергард .
Напомним, вчера министры иностранных дел Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Швеции и Великобритании, а также Верховный представитель ЕС Кайя Калас выступили с совместным заявлением в связи с недавними событиями в Грузии.
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