Саакашвили: Сегодня главное — не повторить ошибок белорусской оппозиции

12.07.2025 20:52





Я часто слышу, что ситуация настолько напряжена, режим настолько близок к развалу, что обязательно что-то произойдет и все изменится. Хочу поделиться с вами своим опытом, мы готовили «революцию роз» два-три года, — пишет в социальной сети бывший президент Михаил Саакашвили.



По его мнению, главное, чтобы оппозиция в Грузии не повторила ошибок белорусской оппозиции и не ограничилась пассивными протестами и полушагами.



«Я часто слышу, что ситуация настолько напряжена, что режим настолько близок к развалу, что обязательно что-то произойдет и всё изменится.



Хочу поделиться с вами своим опытом. Мы готовили «революцию роз» 2-3 года. Я посетил Сербию, где встречался и провел много часов, общаясь с лидерами организации «Отпор», которая успешно выступила против Милошевича, и несколько раз бывал в Киеве, чтобы поговорить с активистами протестной волны «Украина без Кучмы».



Тактика «революции роз» основывалась на точном прогнозировании действий власти и планировании наших адекватных ответных действий. Более того, на наших практических шагах, которые вынуждали Шеварднадзе совершать ошибки.



Сейчас Иванишвили очень предсказуем, но, создается впечатление, что многие каждый раз удивляются действиям режима. Однако достаточно взглянуть на ту же Беларусь, чтобы понять, какими будут дальнейшие действия здешнего российского режима. Главное — не повторять ошибок белорусской оппозиции и не ограничиваться пассивными протестами и полушагами.



Хотя, конечно, наша молодёжь и журналисты показывают примеры настоящего героизма. Только четко скоординированная тактика принесёт нам окончательную победу. Конечно, «чёрные лебеди» обязательно появятся, но мы не можем их ждать. За это время мы можем потерять Грузию», — пишет Михаил Саакашвили.





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