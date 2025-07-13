Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Бразилии


13.07.2025   12:59


В рамках форума «Дубровник 2025» министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

На встрече обсуждались дружественные отношения и перспективы сотрудничества между Грузией и Бразилией. Была подчеркнута важность сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна для Грузии и роль Бразилии в этом вопросе.

Министры обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами и отметили возможности обмена визитами на высоком уровне. В ходе беседы также обсуждался потенциал углубления сотрудничества в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной сфере и межчеловеческих отношений. В ходе беседы обсуждалась ситуация в оккупированных регионах Грузии и вопросы безопасности. Министры выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству в целях углубления связей между двумя странами.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна