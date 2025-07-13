Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Бразилии

13.07.2025 12:59





В рамках форума «Дубровник 2025» министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.



На встрече обсуждались дружественные отношения и перспективы сотрудничества между Грузией и Бразилией. Была подчеркнута важность сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна для Грузии и роль Бразилии в этом вопросе.



Министры обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами и отметили возможности обмена визитами на высоком уровне. В ходе беседы также обсуждался потенциал углубления сотрудничества в сфере экономики, туризма, культурно-гуманитарной сфере и межчеловеческих отношений. В ходе беседы обсуждалась ситуация в оккупированных регионах Грузии и вопросы безопасности. Министры выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству в целях углубления связей между двумя странами.







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