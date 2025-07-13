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Британские санкции будут самыми критическими и разрушающими для «Грузинской мечты» - представитель ЕНД


13.07.2025   15:56


Расширение санкций приведет к разрушительным последствиям для «Грузинской мечты» – Британские санкции будут самыми критическими,- указанное заявление сделал член «Единства - Национального движения» Лаша Парулава.

По его словам, в «Грузинской мечте» – внутреннее противостояние и репарация из-за разграбленного, которое «режим украл из кармана грузинского народа».

«Режим Иванишвили по своей природе является клептократическим режимом, олигархией, хранящей деньги в оффшорах. А в оффшорах действует британское законодательство, и расширение британских санкций приведет к тяжелым разрушительным последствиям для «Грузинской мечты». Мы видим внутреннее противостояние, репарации за награбленное, которое в течение стольких лет режим ворует из кармана грузинского народа. Санкции в пути, британские санкции станут для них самыми критическими и разрушающими»,- отметил Парулава.


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