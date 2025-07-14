Минприроды призывает население проявлять особую осторожность при передвижении в лесу

14.07.2025 11:06





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает граждан проявлять особую осторожность при передвижении в лесной местности и соблюдать установленные запреты.



Как указано в заявлении министерства, повышение температуры увеличивает риск возникновения лесных пожаров.



«Разведение огня в лесу запрещено под кронами деревьев, в хвойных молодых лесах, на местах прежних пожаров, в поврежденных участках леса (например, поваленных бурей), в неочищенных от производственных отходов лесосеках, на участках с невывезенной заготовленной древесиной, на торфяных и сухотравных территориях.



На остальных участках леса разведение костров допустимо только при предварительном обустройстве специально отведённого места (площадки для костра). Под предварительным обустройством подразумевается очистка территории в радиусе 1,5 метра от очага от легко воспламеняющихся материалов (сено, сухая трава, листья, щепа).



В соответствии с Кодексом административных правонарушений Грузии, нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение или распространение пожара на определённой площади, а также уничтожение или повреждение леса в результате поджога или небрежного обращения с огнём — влечёт наложение штрафа в размере от 300 до 500 лари. В случае возникновения пожара по неосторожности, законом предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет», — говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





