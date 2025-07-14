Экс-глава Аджарии был отправлен на лечение в Турцию только после разрешения Иванишвили — экс-генпрокурор

14.07.2025 11:20





В беседе с телеканалом «тв Пирвели» бывший главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава заявил, что тяжело раненого бывшего главу правительства Аджарии отправили на лечение в Турцию только после получения разрешения от Бидзины Иванишвили. По его словам, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе посетил раненого однопартийца лишь на третий день — и только после согласования с Иванишвили.



Скандальные заявления касаются предполагаемого покушения или попытки самоубийства бывшего высокопоставленного чиновника партии «Грузинская мечта». Почти неделю спустя после инцидента прокуратура Грузии не обнародовала официальную версию, несмотря на высокий общественный интерес к делу. Ход расследования засекречен.



Остаются без ответа ключевые вопросы:

• Кто довёл Торнике Рижвадзе до попытки самоубийства?

• Есть ли подозреваемые?

• Что происходило в Сагареджо за несколько часов до выстрела?



Согласно информации программы «Шабатис Этери», незадолго до инцидента Рижвадзе требовали передать крупную сумму денег от имени одного из действующих высокопоставленных членов «Грузинской мечты», угрожая в противном случае тюремным заключением. Последняя встреча с посредниками состоялась в Тбилиси всего за несколько часов до рокового выстрела.



Что именно ему сказали — неизвестно, однако, по данным источников, Рижвадзе был убеждён, что его арест уже решён.





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