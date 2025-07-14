«Гахария за Грузию» и «Лело-Сильная Грузия» подпишут меморандум о сотрудничестве на выборах 4 октября

14.07.2025 12:21





Партия «Гахария за Грузию» и коалиция «Лело-Сильная Грузия» подпишут меморандум о сотрудничестве по выборам в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.



Меморандум будет подписан в 13:00.



Мероприятие пройдет в отеле Swissotel Tbilisi.







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