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«Гахария за Грузию» и «Лело-Сильная Грузия» подпишут меморандум о сотрудничестве на выборах 4 октября
14.07.2025 12:21
Партия «Гахария за Грузию» и коалиция «Лело-Сильная Грузия» подпишут меморандум о сотрудничестве по выборам в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.
Меморандум будет подписан в 13:00.
Мероприятие пройдет в отеле Swissotel Tbilisi.
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