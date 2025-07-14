Цитлидзе: Заявление политсовета «Грузинской мечты» невероятно ужасающее

14.07.2025 13:19





Если в стране кто-то и может быть «дип стейт», это Бидзина Иванишвили, — так оценила одна из лидеров «Национального движения» Анна Цитлидзе заявление политсовета «Грузинской мечты», которым они отреагировали на заявление 17 европейских стран и верховного представителя ЕС.



По ее словам, «страной управляет банда криминалов во главе с Бидзиной Иванишвили, что представляет угрозу».



«Заявление политсовета «Грузинской мечты» немыслимо ужасающее, что еще раз показывает, в руках каких больных людей и криминалов страна, которые играют вопросами национальной безопасности Грузии в соответствии со своими личными интересами. Какая опасность для страны, что банда криминалов во главе с Бидзиной Иванишвили правит страной. Эти люди точно знают, что значит, когда 17 европейских стран делают такое заявление и призывают власть вернуться на путь европейской интеграции», - сказала Цитлидзе.



По ее оценке, заявление, опубликованное 17 странами, является очень жестким посланием т.н. властям Грузии.



«В заявлении прямо говорится, что наши международные партнеры не смирятся с тем, что сейчас происходит в Грузии. Они не смирятся с потерей Грузией европейской перспективы, политическим преследованием политических партий и искалечением граждан, что делает «Грузинская мечта». Со всеми репрессиями, которые сейчас осуществляются в стране. Как правило, это заявление должно быть сигналом для т.н. властей, чтобы бы они были в связи с адекватностью. После этого заявления санкции будут направлены на каждого лидера «Грузинской мечты», а не только на всех тех, кто сейчас в какой-то форме даёт этому режиму возможность каким-то образом устоять. С другой стороны, примечательно, что это первый случай в истории Грузии, когда наши международные партнёры, 17 стран, ответственных, в том числе, за европейскую политику, прямо говорят об изменении курса Грузии. Они прямо говорят о том, что Грузия не является демократической страной. Они говорят о российском влиянии в этой стране и о том, что после 20212 года Грузия изменила свой курс с Европы на Россию», — заявила Цитлидзе.



Для справки, «Грузинская мечта» распространила заявление, которым оно отреагировало на заявление 17 европейских стран и верховного представителя Евросоюза. По их оценке, письмо 18 европейских чиновников в очередной раз напоминает о том, насколько глубоко укоренилось неформальное правление «дип стейт» в подавляющем большинстве стран Евросоюза и Великобритании, в условиях которого в европейской бюрократии больше не существует никаких моральных границ. Вместе с тем, в нем указано, что сегодня Европа переживает откат от демократии и тяжелейший кризис ценностей.





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