Адвокат Бачиашвили подтверждает избиение в тюрьме его подзащитного

14.07.2025 15:50





Давид Джандиери, адвокат Георгия Бачиашвили – бывшего главы Фонда соинвестирования, который в настоящее время находится в тюрьме, подтвердил грузинской службе Радио Свобода факт избиения его подзащитного. Инцидент произошел 11 июля в 19:00 сообщает Джандиери:



«Георгий находится один в своей камере. В камере ведется видеонаблюдение. К нему вошёл человек, который с самого начала был агрессивен. Он начал драться и избивать его. Он не знает этого человека».



Адвокат заявляет, что у Бачиашвили имеются видимые травмы лица и руки, на голове наложены швы, и он передвигается в инвалидной коляске:



«В результате полученных травм он был доставлен в клинику Vivamed, откуда вернулся через некоторое время и сейчас находится в 18-м медицинском корпусе пенитенциарного учреждения».



Давид Джандиери сообщил, что адвокаты Георгия Бачиашвили в ближайшее время опубликуют специальное заявление.



10 марта 2025 года Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего «личного финансиста» основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалюте». Предъявленное обвинение предусматривало от 9 до 11 лет лишения свободы. Бачиашвили был приговорён к максимальному сроку, предусмотренному этой статьей. Бывший соратник Иванишвили был признан виновным как в «хищении денежных средств в особо крупном размере», так и в «легализации незаконных доходов», то есть отмывании денег.





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