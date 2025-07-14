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Адвокат Бачиашвили подтверждает избиение в тюрьме его подзащитного


14.07.2025   15:50


Давид Джандиери, адвокат Георгия Бачиашвили – бывшего главы Фонда соинвестирования, который в настоящее время находится в тюрьме, подтвердил грузинской службе Радио Свобода факт избиения его подзащитного. Инцидент произошел 11 июля в 19:00 сообщает Джандиери:

«Георгий находится один в своей камере. В камере ведется видеонаблюдение. К нему вошёл человек, который с самого начала был агрессивен. Он начал драться и избивать его. Он не знает этого человека».

Адвокат заявляет, что у Бачиашвили имеются видимые травмы лица и руки, на голове наложены швы, и он передвигается в инвалидной коляске:

«В результате полученных травм он был доставлен в клинику Vivamed, откуда вернулся через некоторое время и сейчас находится в 18-м медицинском корпусе пенитенциарного учреждения».

Давид Джандиери сообщил, что адвокаты Георгия Бачиашвили в ближайшее время опубликуют специальное заявление.

10 марта 2025 года Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего «личного финансиста» основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалюте». Предъявленное обвинение предусматривало от 9 до 11 лет лишения свободы. Бачиашвили был приговорён к максимальному сроку, предусмотренному этой статьей. Бывший соратник Иванишвили был признан виновным как в «хищении денежных средств в особо крупном размере», так и в «легализации незаконных доходов», то есть отмывании денег.


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