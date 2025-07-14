Пенитенциарная служба публикует свою версию о произошедшем с Бачиашвили

14.07.2025 17:06









Как говорится в заявлении ведомства, 11 июля в камере пенитенциарного учреждения зафиксирован инцидент между осужденным Георгием Бачиашвили и находящимся с ним в камере заключенным, в результате которого оба осуждённых получили различные травмы.



«Специальная пенитенциарная служба откликается на очередную клеветническую информацию, распространенную отдельными предвзятыми СМИ в отношении осужденного Г.Б.



Исходя из высокого общественного интереса, хотели бы проинформировать общественность, что осужденный Г.Б. был помещен в пенитенциарное учреждение 27 мая 2025 года. Он был помещен не в одиночную камеру, а в четырехместную жилую камеру, в разное время с разными сокамерниками, в том числе до 12 июля этого года.



Дополнительно отмечаем, что 11 июля текущего года в камере пенитенциарного учреждения был зафиксирован инцидент между осужденным Г.Б и находящимся с ним в камере заключенным, в результате чего оба осужденных получили различные повреждения. Осужденному Г.Б. в пенитенциарном учреждении немедленно была оказана первичная медицинская помощь и он был переведён в клинику гражданского сектора «Вивамед», у него отмечались поверхностные повреждения. Были проведены все необходимые клинико-лабораторные и инструментальные исследования, предоставлены консультации различных специалистов и по рекомендации медицинского персонала в тот же день он был возвращён в пенитенциарное учреждение №8.



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12 июля Г.Б. был переведён в лечебное учреждение №18 для обвиняемых/осужденных, где ему предоставляется соответствующее медицинское обслуживание, и он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. В том же медицинском учреждении в связи с различными телесными повреждениями находится и второй осужденный.



В связи с вышеуказанным фактом, соответствующее следственное подразделение министерства юстиции, в установленном законодательством Грузии порядке, с момента инцидента, с 11 июля 2025 года, ведёт расследование, проводятся интенсивные следственные действия.



Следует отметить, что представитель аппарата Народного защитника также встретился с осуждённым Г.Б. по поводу инцидента.



Примечательно, что в последнее время со стороны отдельных предвзятых СМИ и лиц участились попытки манипулировать общественным мнением посредством клеветнических заявлений с целью дискредитации деятельности Пенитенциарной службы. Мы хотели бы разъяснить общественности, что ни один подобный случай не останется без должного реагирования. Специальная пенитенциарная служба еще раз призывает всех заинтересованных лиц и СМИ воздержаться от распространения всяческой неуточненной и необоснованной информации», - говорится в заявлении службы. Специальная пенитенциарная служба распространяет заявление в связи с избиением бывшего руководителя Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили.Как говорится в заявлении ведомства, 11 июля в камере пенитенциарного учреждения зафиксирован инцидент между осужденным Георгием Бачиашвили и находящимся с ним в камере заключенным, в результате которого оба осуждённых получили различные травмы.«Специальная пенитенциарная служба откликается на очередную клеветническую информацию, распространенную отдельными предвзятыми СМИ в отношении осужденного Г.Б.Исходя из высокого общественного интереса, хотели бы проинформировать общественность, что осужденный Г.Б. был помещен в пенитенциарное учреждение 27 мая 2025 года. Он был помещен не в одиночную камеру, а в четырехместную жилую камеру, в разное время с разными сокамерниками, в том числе до 12 июля этого года.Дополнительно отмечаем, что 11 июля текущего года в камере пенитенциарного учреждения был зафиксирован инцидент между осужденным Г.Б и находящимся с ним в камере заключенным, в результате чего оба осужденных получили различные повреждения. Осужденному Г.Б. в пенитенциарном учреждении немедленно была оказана первичная медицинская помощь и он был переведён в клинику гражданского сектора «Вивамед», у него отмечались поверхностные повреждения. Были проведены все необходимые клинико-лабораторные и инструментальные исследования, предоставлены консультации различных специалистов и по рекомендации медицинского персонала в тот же день он был возвращён в пенитенциарное учреждение №8.12 июля Г.Б. был переведён в лечебное учреждение №18 для обвиняемых/осужденных, где ему предоставляется соответствующее медицинское обслуживание, и он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. В том же медицинском учреждении в связи с различными телесными повреждениями находится и второй осужденный.В связи с вышеуказанным фактом, соответствующее следственное подразделение министерства юстиции, в установленном законодательством Грузии порядке, с момента инцидента, с 11 июля 2025 года, ведёт расследование, проводятся интенсивные следственные действия.Следует отметить, что представитель аппарата Народного защитника также встретился с осуждённым Г.Б. по поводу инцидента.Примечательно, что в последнее время со стороны отдельных предвзятых СМИ и лиц участились попытки манипулировать общественным мнением посредством клеветнических заявлений с целью дискредитации деятельности Пенитенциарной службы. Мы хотели бы разъяснить общественности, что ни один подобный случай не останется без должного реагирования. Специальная пенитенциарная служба еще раз призывает всех заинтересованных лиц и СМИ воздержаться от распространения всяческой неуточненной и необоснованной информации», - говорится в заявлении службы.





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