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Омбудсмен: Важно установить обстоятельства, связанные с насилием в отношении Бачиашвили


14.07.2025   17:15


Аппарат омбудсмена Грузии обнародовал информацию о встрече экс-главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили с представителем народного защитника.

Отмечается, что бизнесмен проинформировал поверенного омбудсмена обо всех подробностях инцидента 12 июля и попросил не предавать эту информацию огласке до тех пор, пока общественность не узнает об этом от адвокатов.

Омбудсмен уже обратился в генпрокуратуру Грузии, Специальную пенитенциарную службу, а также в медицинский отдел пенитенциарной службы и администрацию пенитенциарного учреждения N8.

В рамках расследования, подчеркнуто в заявлении, важно установить все соответствующие обстоятельства, связанные с насилием в камере Бачиашвили, включая возможное участие администрации учреждения в преступной деятельности каким-либо образом, а также эффективное управление рисками, связанными с безопасностью осужденного.

«Офис народного защитника поддерживает активную связь с адвокатами осужденного и продолжит следить за защитой прав заключенного» — говорится в информации аппарата омбудсмена Грузии.

Отметим, Георгий Бачиашвили, экс-глава Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили, распространил заявление, в котором говорится, что он был избит в пенитенциарном учреждении, после чего его перевели в клинику Vivamed. Свое избиение он связывает с попыткой незаконно и насильственным путем изъять его имущество и с запугиванием. Бачиашвили требует одиночного пребывания в своей камере — «в противном случае моя жизнь и здоровье будут в опасности».


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