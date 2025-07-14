Омбудсмен: Важно установить обстоятельства, связанные с насилием в отношении Бачиашвили

14.07.2025 17:15





Аппарат омбудсмена Грузии обнародовал информацию о встрече экс-главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили с представителем народного защитника.



Отмечается, что бизнесмен проинформировал поверенного омбудсмена обо всех подробностях инцидента 12 июля и попросил не предавать эту информацию огласке до тех пор, пока общественность не узнает об этом от адвокатов.



Омбудсмен уже обратился в генпрокуратуру Грузии, Специальную пенитенциарную службу, а также в медицинский отдел пенитенциарной службы и администрацию пенитенциарного учреждения N8.



В рамках расследования, подчеркнуто в заявлении, важно установить все соответствующие обстоятельства, связанные с насилием в камере Бачиашвили, включая возможное участие администрации учреждения в преступной деятельности каким-либо образом, а также эффективное управление рисками, связанными с безопасностью осужденного.



«Офис народного защитника поддерживает активную связь с адвокатами осужденного и продолжит следить за защитой прав заключенного» — говорится в информации аппарата омбудсмена Грузии.



Отметим, Георгий Бачиашвили, экс-глава Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили, распространил заявление, в котором говорится, что он был избит в пенитенциарном учреждении, после чего его перевели в клинику Vivamed. Свое избиение он связывает с попыткой незаконно и насильственным путем изъять его имущество и с запугиванием. Бачиашвили требует одиночного пребывания в своей камере — «в противном случае моя жизнь и здоровье будут в опасности».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





