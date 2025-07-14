Зурабишвили: В стране царит полное беззаконие во всех сферах

14.07.2025 17:19





«Хочу всем напомнить тот факт, что именно из-за жестоких действий и несправедливого обращения в тюрьмах закончился предыдущий режим. За всё это ответственность до конца понесут не только те, кто отдаёт приказы, но и те, кто их выполняет», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили на сегодняшнем брифинге.



По словам Зурабишвили, в стране царит полное беззаконие во всех сферах.



Она назвала тревожным инцидент с Георгием Бачиашвили, который, как сообщается, получил серьёзные физические травмы в тюрьме.



«Это не Грузия, не грузинские традиции, не то правосудие, которое мы веками строили и которому следовали. Это уже другой режим, другая страна, и мы не смиримся с этим ни на минуту. Пришло время, чтобы общество — широкое общество — увидело, что происходит, потому что это касается нас всех — сегодня и завтра», — заявила Саломе Зурабишвили.



Отметим, Георгий Бачиашвили, экс-глава Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили, распространил заявление, в котором говорится, что он был избит в пенитенциарном учреждении, после чего его перевели в клинику Vivamed. Свое избиение он связывает с попыткой незаконно и насильственным путем изъять его имущество и с запугиванием. Бачиашвили требует одиночного пребывания в своей камере — «в противном случае моя жизнь и здоровье будут в опасности».







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