Мзия Амаглобели рассказала в суде, как с ней обращалась полиция

14.07.2025 18:35





Когда [Ираклий Дгебуадзе] плюнул в меня, мне было так плохо, что я вскочила и попросила принести воды, а также попросилась в туалет - Дгебуадзе сказал, что никакой воды, и в туалет не выводить, пусть... — заявила основательница изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели на судебном заседании, где она рассказала об эпизоде, из-за которого ее задержали за пощечину Ираклию Дгебуадзе, и предъявили обвинение в нападении на полицейского.



Как отметила Мзия Амаглобели во время дачи показаний, все в полицейском управлении были настроены обращаться с ней бесчеловечно.



«Я могу дать суду более детальные письменные показания. Когда [Ираклий Дгебуадзе] плюнул в меня, мне было так плохо, я вскочила и попросила принести воды, а также попросилась в туалет. Это единственное, что я сумела сказать. Дгебуадзе сказал, что никакой воды, и в туалет не выводить, пусть [обмочится]. Он вел себя так в присутствии сотрудников, что я помню, как потеряла сознание, мне было плохо. Все в полицейском участке были настроены обращаться бесчеловечно. Я помню, как один мужчина говорил, почему не надели наручники. Наденьте ей наручники за спиной, а не спереди, это полицейский Давид Атабегашвили», - отметила Мзия Амаглобели.



Кроме того, как отметила Мзия Амаглобели, у нее никогда не было административного штрафа.



«Я никогда не получала административных штрафов, никогда даже не ездила в автобусе без билета. Я не могла воспринимать обстановку всерьез, я не видела там ответственного полицейского, там были люди в черных масках. Достойное дело не требует ношения маски», — отметила Мзия Амаглобели.



Во время судебного заседания несколько раз имели место словесные перепалки между Мзией Амаглобели и прокурорами.





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