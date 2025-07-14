Хазарадзе: Нападение на Бачиашвили показывает истинное лицо криминального режима

14.07.2025 19:31





Нападение на Георгия Бачиашвили, произошедшее в тюрьме, ясно показывает истинное лицо криминального режима, - об этом лидер «Лело-Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе написал в письме из тюрьмы, опубликованное на его странице в Facebook.



Он выражает солидарность с Георгием Бачиашвили.



«Нападение на Георгия Бачиашвили в тюрьме еще раз ясно показывает истинное лицо криминального режима!



Главарем этой банды является Бидзина Иванишвили, ментальность и методы которого проявились еще раз. Его подход в точности повторяет насилие и стиль управления, царящие в России. Это типичный государственный рэкет! Моя солидарость с Георгием Бачиашвили! Криминалам не должно быть места во власти! И этот день скоро наступит!» - отмечает Мамука Хазарадзе.





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