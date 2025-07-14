Кобахидзе: Британскому чиновнику лучше заняться проблемами в Великобритании

14.07.2025 19:34





«Когда конкретный европейский чиновник поощряет насилие — это очень прискорбно и печально», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, касавшийся высказывания посла Великобритании.



По словам Кобахидзе, заявление британского посла пропитано дезинформацией.



«Когда конкретный европейский чиновник поощряет насилие — это очень прискорбно и печально. В Великобритании существуют серьёзные проблемы с медиаплюрализмом, свободой прессы, влиянием »Глубинного государства» на СМИ. Исходя из этого, британскому чиновнику было бы лучше заняться проблемами, существующими у него в стране. Что касается Грузии — мы не допустим поощрения насилия в нашей стране, в том числе со стороны британских чиновников», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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