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Кобахидзе: Британскому чиновнику лучше заняться проблемами в Великобритании
14.07.2025 19:34
«Когда конкретный европейский чиновник поощряет насилие — это очень прискорбно и печально», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, касавшийся высказывания посла Великобритании.
По словам Кобахидзе, заявление британского посла пропитано дезинформацией.
«Когда конкретный европейский чиновник поощряет насилие — это очень прискорбно и печально. В Великобритании существуют серьёзные проблемы с медиаплюрализмом, свободой прессы, влиянием »Глубинного государства» на СМИ. Исходя из этого, британскому чиновнику было бы лучше заняться проблемами, существующими у него в стране. Что касается Грузии — мы не допустим поощрения насилия в нашей стране, в том числе со стороны британских чиновников», — заявил Ираклий Кобахидзе.