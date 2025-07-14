Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Британскому чиновнику лучше заняться проблемами в Великобритании


14.07.2025   19:34


«Когда конкретный европейский чиновник поощряет насилие — это очень прискорбно и печально», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, касавшийся высказывания посла Великобритании.

По словам Кобахидзе, заявление британского посла пропитано дезинформацией.

«Когда конкретный европейский чиновник поощряет насилие — это очень прискорбно и печально. В Великобритании существуют серьёзные проблемы с медиаплюрализмом, свободой прессы, влиянием »Глубинного государства» на СМИ. Исходя из этого, британскому чиновнику было бы лучше заняться проблемами, существующими у него в стране. Что касается Грузии — мы не допустим поощрения насилия в нашей стране, в том числе со стороны британских чиновников», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна