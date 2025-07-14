Австрия присоединилась к заявление глав МИД и Верховного представителя ЕС по Грузии

14.07.2025 20:16





Министры иностранных дел Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Швеции и Великобритании, а также Верховный представитель Европейского Союза выступили 11 июля с заявлением в связи с последними событиями в Грузии.



Они заявили, что задержание лидеров оппозиции способствует краху демократии в Грузии и быстрому превращению страны в авторитарную систему.



Они также подчеркнули, что недавние законодательные изменения в Грузии направлены на подавление независимого гражданского общества и законных протестов.



Кроме того, министры иностранных дел подчеркнули, что последние события значительно ухудшили двусторонние отношения между Грузией и европейскими странами.



Как отмечается в заявлении, если правительство Грузии не изменит свою внешнюю политику, они готовы ограничить помощь и сотрудничество с Грузией.



Они призвали «Грузинскую мечту» немедленно освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





