Один человек погиб и один пострадал в результате обрушения в здании на Вокзальной площади - МВД

14.07.2025 21:12





Министр внутренних дел подтвердил, что в результате обрушения в здании на Вокзальной площади один человек погиб и один пострадал.



Он сообщил, что пострадавший доставлен в больницу и контактен.



«На место прибыла спасательная служба с соответствующими силами полиции, ведётся расследование по статье 240.



На данном этапе могу подтвердить, что в клинику доставлен только один человек, он контактен и получает медицинскую помощь. Также можем подтвердить, что один человек погиб . Если число увеличится, мы сообщим», — сказал Геладзе.





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