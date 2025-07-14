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Один человек погиб и один пострадал в результате обрушения в здании на Вокзальной площади - МВД
14.07.2025 21:12
Министр внутренних дел подтвердил, что в результате обрушения в здании на Вокзальной площади один человек погиб и один пострадал.
Он сообщил, что пострадавший доставлен в больницу и контактен.
«На место прибыла спасательная служба с соответствующими силами полиции, ведётся расследование по статье 240.
На данном этапе могу подтвердить, что в клинику доставлен только один человек, он контактен и получает медицинскую помощь. Также можем подтвердить, что один человек погиб . Если число увеличится, мы сообщим», — сказал Геладзе.
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