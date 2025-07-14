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Один человек погиб и один пострадал в результате обрушения в здании на Вокзальной площади - МВД


14.07.2025   21:12


Министр внутренних дел подтвердил, что в результате обрушения в здании на Вокзальной площади один человек погиб и один пострадал.

Он сообщил, что пострадавший доставлен в больницу и контактен.

«На место прибыла спасательная служба с соответствующими силами полиции, ведётся расследование по статье 240.

На данном этапе могу подтвердить, что в клинику доставлен только один человек, он контактен и получает медицинскую помощь. Также можем подтвердить, что один человек погиб . Если число увеличится, мы сообщим», — сказал Геладзе.


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