Каладзе: Здание, где произошло обрушение, было аварийным

14.07.2025 21:14





По заявлению мэра Тбилиси, Кахи Каладзе, по имеющимся на данный момент данным, в результате несчастного случая, произошедшего в районе Вокзальной площади, погиб один человек.



По его словам, один человек также пострадал и проходит соответствующее лечение в клинике.



Каха Каладзе отметил, что здание было аварийным, однако достичь полного согласия среди жильцов для участия в программе переселения не удалось.



«Что касается здания — оно было аварийным, ему была присвоена пятая категория аварийности, не подлежащая восстановлению. Об этом знали местные жители, проведено множество встреч в районной администрации Дидубе. Им было предложено участие в программе переселения, в рамках которой мы бы обеспечили снос этого здания и строительство нового. Для реализации этой программы необходимо 100-процентное согласие жильцов, которого, к сожалению, пока достичь не удалось. Несколько семей, которые согласились, были переселены на съемное жилье, однако остальные на данном этапе отказались. Такова реальная ситуация», – заявил Каха Каладзе.







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