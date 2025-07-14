Кавелашвили посетил Президентский центр Звиада Гамсахурдия в Зугдиди

14.07.2025 21:24





Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с министром культуры Тинатин Рухадзе посетили Президентский центр Звиада Гамсахурдия в Зугдиди.



Министр культуры проинформировала президента о дальнейших планах, в том числе об особенностях работы многофункционального центра и проектах, которые будут реализованы.



Президент Грузии рассказал о важности центра. Михаил Кавелашвили выразил уверенность, что молодые люди воспользуются этим пространством для развития своих талантов.



«По моим данным, здание будет передано публичной библиотеке. Нашей молодёжи предоставлены возможности и пространство для реализации своих идей. Уверен, что этот центр будет востребован, и молодёжь сможет реализовать свои таланты в разных профессиях», — заявил Михаил Кавелашвили.



Библиотека была построена недалеко от дворца Дадиани. В здании площадью 3000 квадратных метров создан многофункциональный центр современных стандартов, включающий в себя читальный зал, оснащенный по последнему слову техники, медиатеку, рабочие, лекционные, конференц- и выставочно-музейные залы, а также помещения для административных офисов. В здании молодежного центра планируется разместить туристический информационный центр, а в музейном пространстве будут организованы выставки.





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