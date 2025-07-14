США предложили Азербайджану и Армении контроль над Зангезурским коридором сроком на 100 лет

14.07.2025 21:44





США предложили Азербайджану и Армении контроль над Зангезурским коридором.



Как сообщил СМИ посол США в Турции Том Баррак, Вашингтон предложил сторонам взять под контроль Зангезурский коридор протяжённостью 32 километра на 100-летний срок.



По словам Тома Баррака, Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором.



По словам дипломата, их цель — помочь Азербайджану и Армении продвинуться в дипломатических переговорах.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





