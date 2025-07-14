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США предложили Азербайджану и Армении контроль над Зангезурским коридором сроком на 100 лет
14.07.2025 21:44
США предложили Азербайджану и Армении контроль над Зангезурским коридором.
Как сообщил СМИ посол США в Турции Том Баррак, Вашингтон предложил сторонам взять под контроль Зангезурский коридор протяжённостью 32 километра на 100-летний срок.
По словам Тома Баррака, Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором.
По словам дипломата, их цель — помочь Азербайджану и Армении продвинуться в дипломатических переговорах.
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