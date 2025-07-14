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США предложили Азербайджану и Армении контроль над Зангезурским коридором сроком на 100 лет


14.07.2025   21:44


США предложили Азербайджану и Армении контроль над Зангезурским коридором.

Как сообщил СМИ посол США в Турции Том Баррак, Вашингтон предложил сторонам взять под контроль Зангезурский коридор протяжённостью 32 километра на 100-летний срок.

По словам Тома Баррака, Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором.

По словам дипломата, их цель — помочь Азербайджану и Армении продвинуться в дипломатических переговорах.


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