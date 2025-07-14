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Латвия добавит 55 граждан Грзуии в санкционный список


14.07.2025   22:49


Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила, что 55 гражданам Грузии будет запрещен въезд в Латвию.

По словам Байбы Браже, вышеупомянутые лица были включены в список нежелательных для Латвийской Республики лиц и им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

«Я приняла решение включить ещё 55 граждан Грузии в список нежелательных лиц для Латвийской Республики, в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределённый срок», — написала глава МИД Латвии.


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