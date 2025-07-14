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Администрация Дидубийского района переселила жителей рухнувшего здания в гостиницу
14.07.2025 23:14
Мэрия Тбилиси временно разместит жителей обрушившегося здания на улице Тевдоре Мгвдели в гостинице.
Как заявил находившийся на месте заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, муниципалитет возобновит переговоры с населением, чтобы получить полное согласие всех жильцов здания относительно сноса ветхого здания и строительства нового жилого дома.
«Районной администрации поручено ещё раз связаться с каждой семьёй. На первом этапе мы позаботимся о том, чтобы каждая семья была размещена в гостинице, что обеспечит их полную безопасность. Мы возобновим переговоры, чтобы получить стопроцентное согласие населения на скорейшее начало демонтажа этого здания и строительство нового жилого дома», — заявил Ираклий Бенделиани.
По данным администрации Дидубийского района, на данном этапе ведется переселение пострадавшего населения в гостиницы «Ибериал» и «Афа».
«Кроме того, администрация района активно продолжает поиск других гостиниц для размещения пострадавших», — отмечают в администрации района.
Напомним, что в Тбилиси, недалеко от «Вокзальной площади», обрушился верхний этаж жилого дома. По последним данным, два человека погибли, один пострадал.
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