Администрация Дидубийского района переселила жителей рухнувшего здания в гостиницу

14.07.2025 23:14





Мэрия Тбилиси временно разместит жителей обрушившегося здания на улице Тевдоре Мгвдели в гостинице.



Как заявил находившийся на месте заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, муниципалитет возобновит переговоры с населением, чтобы получить полное согласие всех жильцов здания относительно сноса ветхого здания и строительства нового жилого дома.



«Районной администрации поручено ещё раз связаться с каждой семьёй. На первом этапе мы позаботимся о том, чтобы каждая семья была размещена в гостинице, что обеспечит их полную безопасность. Мы возобновим переговоры, чтобы получить стопроцентное согласие населения на скорейшее начало демонтажа этого здания и строительство нового жилого дома», — заявил Ираклий Бенделиани.



По данным администрации Дидубийского района, на данном этапе ведется переселение пострадавшего населения в гостиницы «Ибериал» и «Афа».



«Кроме того, администрация района активно продолжает поиск других гостиниц для размещения пострадавших», — отмечают в администрации района.



Напомним, что в Тбилиси, недалеко от «Вокзальной площади», обрушился верхний этаж жилого дома. По последним данным, два человека погибли, один пострадал.





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