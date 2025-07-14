Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине

14.07.2025 23:46





Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, заявил, что некоторые страны, имеющие ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot.



Такое заявление президент США сделал во время брифинга с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.



На вопрос журналистки о поставках Украине боеприпасов и батарей Patriot Трамп ответил, что некоторые «прибудут очень скоро, в течение нескольких дней». Президент говорил, что речь о «полном комплекте с батареями». По его словам, несколько стран, которые имеют системы Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые системы.



«Они начнут прибывать очень скоро… У одной страны есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим сделку по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.





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