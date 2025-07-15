Amnesty International о нападении на Бачиашвили: необходимо провести независимое расследование

15.07.2025 09:47





Amnesty International комментирует факт нападения на бывшего главу Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, находящегося в заключении. В социальной сети X международная организация пишет:



«Бывший помощник грузинского политика Иванишвили – Георгий Бачиашвили сообщил о физическом насилии в его камере. Ему отказывали в доступе к адвокатам, в том числе во время лечения травм.



Необходимо провести независимое расследование его заявлений», — говорится в заявлении пресс-службы Amnesty International.



Отметим, Георгий Бачиашвили, экс-глава Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили, распространил заявление, в котором говорится, что он был избит в пенитенциарном учреждении, после чего его перевели в клинику Vivamed. Свое избиение он связывает с попыткой незаконно и насильственным путем изъять его имущество и с запугиванием. Бачиашвили требует одиночного пребывания в своей камере — «в противном случае моя жизнь и здоровье будут в опасности».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





