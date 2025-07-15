Кая Каллас: Мы видим серьёзный откат [демократии] в Грузии

15.07.2025 10:24





«Мы видим серьёзный откат в Грузии и рассматриваем, что ещё можем предпринять. Все варианты находятся на столе, в том числе приостановка безвизового режима», — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза.



«Мы рассматриваем вопрос Грузии, видим серьёзный окат в Грузии, и рассматриваем, что ещё можем предпринять. Все варианты находятся на столе, в том числе приостановка безвизового режима и другие элементы, которые могут изменить расчёты грузинского правительства», — заявила Каллас.





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