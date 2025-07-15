Кая Каллас: В предложенном нами санкционном списке два судьи

15.07.2025 11:14





По заявлению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в предлагаемый Евросоюзом список санкций в отношении Грузии входят два судьи.



«Да, мы предложили список, так как видим, что приговоры, вынесенные в отношении молодых демонстрантов, действительно, очень, очень непропорциональные, поэтому ясно, что и судебная система является частью этого. Так что, да, в пакете санкций фамилии двух судей. Мы это обсудим. Как вы знаете, ранее было использовано блокирование, но в связи с этим мы рассмотрим и наши рабочие методы и позже продолжим это», - заявила Каллас.



На вопрос редактора «Евроскоп» Тамар Нуцубидзе: «Подтверждаете ли Вы, что предложили список целевых акций, и в него вошли и грузинские судьи?», верховный представитель ответила, что, если по вопросу санкций не будет единодушия всех министров, утвердить его не смогут.



«Мы пытаемся, однако, если мы не преодолеем блокирование, тогда не сможем этого сделать. Однако, сегодня у нас будет письмо, которое было отправлено в Грузию по вопросу безвизового режима. Они должны выполнить определенные условия, если же условия не будут выполнены в срок, нам придется приостановить безвизовое сообщение», - отметила Каллас.





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