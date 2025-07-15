Пострадавшая в результате обрушения возле Вокзальной площади находится под наблюдением нейрохирургов

15.07.2025 11:15





Директор университетской клиники «Глобалмед» Софио Бабуцидзе сообщила, что состояние пострадавшей в результате обрушения возле привокзальной площади стабильное, хотя и тяжелое.



По ее словам, пациентка переведен в отделение интенсивной терапии, продолжает соответствующее интенсивное лечение и наблюдение, находится под наблюдением нейрохирургов.



«К счастью, на данный момент ее травмы не требуют хирургического вмешательства. Она находится в сознании, адекватен. У пациентки диагностированы перелом черепа и теменной кости. Она с трудом вспоминает события вчерашнего дня, но находится в контакте, адекватна, ее неврологическое состояние полностью сохранено. Продолжается интенсивное лечение и уход», — сообщила Софио Бабуцидзе.



Напомним, что накануне в районе Вокзальной площади обрушилась часть жилого дома. По последним данным, в результате обрушения погибли два человека, одна пострадавшая остаётся в клинике.





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