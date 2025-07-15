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Депутат азербайджанского происхождения бросил чайник в оскорбившего его гражданина


15.07.2025   11:44


В селе Гызылгаджилы Марнеульского муниципалитета Грузии произошел инцидент во время собрания в «Доме церемоний», где обсуждались насущные проблемы населенного пункта.

Как сообщает aktual.ge, во время встречи местный житель, заместитель директора общественной школы №4 Марнеули Ахмед Бабакишиев поднял вопросы инфраструктуры, дорог и проблем с питьевой водой.

Он возложил ответственность за нерешенные проблемы на депутата села Джейхуна Човдарова и представителя мэрии Марнеули Садреддина Талыбова.

По его словам, ни депутат, ни представитель мэрии не способны эффективно поднимать эти вопросы на заседаниях Марнеульского городского совета и не проявляют должной заботы о нуждах села.

Присутствовавшие на встрече Дж.Човдаров и представитель мэра С.Талыбов не согласились с обвинениями А.Бабакишиева и начали рассказывать о проделанной ими работе.

Дискуссия, проходившая в формате вопросов и ответов, накалилась, когда один из жителей села в резкой форме высказался в адрес Джейхуна Човдарова. В ответ депутат схватил стоявший на столе чайник и бросил его в обидчика.

После этого началась драка.


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