Депутат азербайджанского происхождения бросил чайник в оскорбившего его гражданина

15.07.2025 11:44





В селе Гызылгаджилы Марнеульского муниципалитета Грузии произошел инцидент во время собрания в «Доме церемоний», где обсуждались насущные проблемы населенного пункта.



Как сообщает aktual.ge, во время встречи местный житель, заместитель директора общественной школы №4 Марнеули Ахмед Бабакишиев поднял вопросы инфраструктуры, дорог и проблем с питьевой водой.



Он возложил ответственность за нерешенные проблемы на депутата села Джейхуна Човдарова и представителя мэрии Марнеули Садреддина Талыбова.



По его словам, ни депутат, ни представитель мэрии не способны эффективно поднимать эти вопросы на заседаниях Марнеульского городского совета и не проявляют должной заботы о нуждах села.



Присутствовавшие на встрече Дж.Човдаров и представитель мэра С.Талыбов не согласились с обвинениями А.Бабакишиева и начали рассказывать о проделанной ими работе.



Дискуссия, проходившая в формате вопросов и ответов, накалилась, когда один из жителей села в резкой форме высказался в адрес Джейхуна Човдарова. В ответ депутат схватил стоявший на столе чайник и бросил его в обидчика.



После этого началась драка.





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