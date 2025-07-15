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Гахария: грузинский народ не должен быть наказан из-за жестоких репрессий «Грузинской мечты»


15.07.2025   12:08


В Брюсселе у меня четкое и неизменное послание: грузинский народ не должен быть наказан из-за жестоких репрессий «Грузинской мечты» – об этом в социальной сети Х пишет лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.

По его словам, необходимо достичь соглашения по конкретным, таргетированным мерам, которые будут возлагать ответственность полностью на преступников.

«В ходе встреч с министрами и представителями Евросоюза, которые состоялись до начала министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, мое послание было четким и неизменным: грузинский народ не должен быть наказан из-за жестоких репрессий «Грузинской мечты». Необходимо достичь соглашения по конкретным, таргетированным мерам, которые будут возлагать ответственность полностью на преступников»,- пишет Гахария.


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