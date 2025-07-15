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Посол США: Особая связь между американским и грузинским народами нерушима
15.07.2025 12:21
«Я знаю, что особая связь между американским и грузинским народами нерушима, место Грузии — в семье западных демократий. Работая вместе, мы сможем создать лучшее будущее для наших детей», — заявила Робин Данниган в прощальном видеообращении.
По словам Данниган, она навсегда останется верным другом грузинского народа.
«Здравствуй, Грузия. Пользуясь случаем, хочу попрощаться и поблагодарить тебя. За свою 33-летнюю дипломатическую карьеру я никогда не встречал столь тёплого, гостеприимного и щедрого народа, как грузины. Спасибо вам за то, что вы открыли свои сердца и дома мне и моей семье. Спасибо за ваши душевные тосты и вкусные блюда, за ваше великолепное многоголосное пение и за вашу уникальную культуру. Мы объездили эту прекрасную страну от Сванети до Ушгули, от Кахети до Тушети и побывали во всех уголках Тбилиси. Куда бы мы ни отправились, нас встречали как родных. Мы были поражены вашим щедрым гостеприимством. Я знаю, что особая связь между американским и грузинским народами неразрывна. Я знаю, что место Грузии – в семье западных демократий. Работая вместе, я знаю, что мы можем создать лучшее будущее для наших детей. Я оставляю частичку своего сердца в Грузии и навсегда останусь верным другом грузинского народа. Большое спасибо, и до новой встречи», – заявила Робин Данниган.
5 июня посольство США опубликовало заявление, в котором говорится, что Робин Данниган покидает пост посла США в Грузии.
«Я приняла личное решение уйти в отставку, и моё правительство не обращалось с просьбой о моём отзыве», — заявила Робин Данниган.
Робин Данниган была назначена послом США в Грузии в 2023 году.
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