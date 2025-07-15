ЕНД требует от генпрокуратуры расследования преступного бездействия Каладзе и других чиновников мэрии

15.07.2025 12:27





Партия «Национальное движение» подали заявление в генпрокуратуру Грузии по делу обрушения части фасада в Тбилиси, в окрестностях станции метро «Площадь Вокзальная».



Член политсовета партии Лаша Парулава заявил, что заявление «служит началу расследования «преступного бездействия в отношении Кахи Каладзе» и высокопоставленных чиновников мэрии Тбилиси».



В то же время он отметил, что в партии не ожидают, что прокуратура Грузии начнет расследование по этому вопросу.



Парулава заявил, что вчера случилась не трагедия, а убийство, которому «предшествовало преступное бездействие мэрии Тбилиси и Кахи Каладзе».



«Это результат коррумпированного управления. Это не просто пренебрежение, это системное государственное безразличие, которое унесло жизни людей. Мы требуем начать расследование преступного бездействия Кахи Каладзе и высокопоставленных чиновников мэрии Тбилиси, поскольку налицо не только преступное бездействие, но и халатность, которая привела к гибели людей», — заявил Лаша Парулава.



Напомним, 14 июля в результате обрушения части здания в окрестностях станции метро «Площадь Вокзальная» (на спуске к дезертирскому рынку) погибли два человека, один пострадал. Об это сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



Операция по поиску пострадавших заявершилась поздно ночью.



На место трагедии прибыли глава МВД Грузии Гека Геладзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.





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