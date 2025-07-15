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Глава МИД Литвы требует санкций против тех, кто принял участие в арестах грузинских оппозиционеров
15.07.2025 13:23
Мы должны действовать немедленно и подготовить санкции против тех людей, кто принял участие в арестах грузинских оппозиционеров, - указанное заявление до начала встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Грузии Кястутис Будрис.
По его словам, ситуация в Грузии продолжает ухудшаться.
«Мы видим, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться еще больше, и недостаточность действий с нашей стороны дает дополнительный стимул. Именно поэтому, мы должны действовать немедленно. Мы видим уголовные дела, которые были возбуждены против них, и это абсолютно неприемлемо. С нашей стороны мы должны ответить на это санкциями, давлением на режим и его политической изоляцией», - заявил Будрис.
Также, по его словам, ответ должен состоять и в росте поддержки в отношении грузинского гражданского общества.
«Мы по-прежнему видим, что абсолютное большинство грузинского населения выступает за вступление в Евросоюз. В нашем обществе я вижу, что более 60% литовского населения хотят, чтобы Грузия стала частью Евросоюза. Обязательства существуют для обеих сторон. Есть обязательства для Грузии по соблюдению стандартов защиты прав человека, и есть обязательства для европейских стран по максимальной поддержке Грузии. Мы должны продолжать действовать в указанном направлении», - отметил литовский министр
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