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Латвия внесла 55 граждан Грузии в список нежелательных лиц


15.07.2025   13:57


«Латвия внесла 55 граждан Грузии в список нежелательных лиц. Мы глубоко сожалеем о происходящем в Грузии с политической точки зрения», — заявил парламентский секретарь МИД Латвии Артёмс Ушульскис перед встречей министров иностранных дел ЕС.

По его словам, в Грузии существуют проблемы со свободой слова.

«Есть политические оппоненты власти, находящиеся в тюрьме, а также те, кто был вынужден покинуть страну. Сегодня мы постараемся получить максимальную поддержку от наших европейских партнёров, потому что только единая, твёрдая позиция может сработать. У нас уже есть определённая коммуникация с ними, с группой стран-единомышленников, которая довольно велика, и мы надеемся, что на этом пути к нам присоединятся и другие партнёры. Мы говорим громко, но нам нужно больше силы, если мы хотим добиться прогресса с правящей партией в Грузии», — заявил Артёмс Ушульскис.


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