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Каладзе утверждает, что не смог выселить жильцов аварийного корпуса, обрушившегося вчера
15.07.2025 14:01
Произошел несчастный случай, что очень тяжело и плохо, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, по вопросу обрушившегося жилого корпуса правление района провело много встреч.
«В этом конкретном корпусе проживали люди, правление района провело с ними не одну встречу. В 2021 году мы дали обществу обещание, что представим конкретную программу по замене аварийных корпусов и зданий в городе. Это программа - есть, но есть и вызовы, исходя из того, что порой не удается получить 100-процентное согласие жильцов», - заявил Каладзе.
Вместе с тем, мэр отметил, что информация о том, что из аварийного здания можно выселить жильцов и без 100-процентного согласия, является ложью, а, если подобное подтвердиться, он сегодня же подаст в отставку.
«Прошу вас не распространять неверную и ошибочную информацию. Я заявляю с полной ответственностью о том, что таких законодательных поправок не существует. Я говорю об этом с полной ответственностью. Если это не так, я сегодня же уйду с занимаемой должности. Такое происходило до 2012 года», - заявил Каладзе.
Напомним, что вечером 14 июля в доме, расположенном рядом с «Площадью Вокзальной», произошло обрушение кровли, в результате чего погибло 2 человека, а 1 – был помещен в медицинское учреждение.
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