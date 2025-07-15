Каладзе: Мы находимся в режиме самообороны от клеветнических заявлений

15.07.2025 14:29





Это все часть шантажа, который мы видим в последние годы,- так генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе оценил последние заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.



По словам Каладзе, «когда дело касается интересов страны, компромисс не возможен».



«Что я могу сказать, мы все видели содержание, столько лжи, столько неправды, это непостижимо. Разумеется, все это часть того шантажа, который мы видим в последние годы, особенно после того, как началась российско-украинская война. Грузия не подчинилась их требованиям, не присоединилась к санкциям, мы не дали им возможность открыть в стране «второй фронт». Они проиграли на октябрьских парламентских выборах, они позволяют себе все непозволительное, и все это мы слышим в виде заявлений. Однако, когда дело касается страны, интереса страны, конечно, компромисс здесь не возможен», - заявил Каладзе.



Что касается политики «Грузинской мечты», по словам генсека партии, политика властей очень проста – она защищают страны и интересы страны.



«Мы ни с кем не воюем. Просто невозможно, чтобы мы боролись с Европой, Британией, США, это же дикость, это невообразимо. Мы, просто, защищаем себя. Когда слышатся призывы, это очень оскорбительно, когда в кабинет премьер-министра приходит представитель одной из стран и ведет с ним очень грубый разговор о том, чтобы в стране был открыт «второй фронт», и страна будет обеспечена всей необходимой техникой... Не хочу вдаваться в эту тему. Повторяю еще раз, мы защищаем интерес нашей страны, ни с кем не воюем», - заявил мэр Тбилиси.



Он также пояснил, что правящая команда находится в режиме самообороны, а не нападения.



«Где вы видели, чтобы на кого-то нападали? Мы в режиме самообороны. Мы защищаемся от этих несправедливых, клеветнических заявлений, которые идут с Запада. Очень тяжело, когда на белое тебе говорят, что это черное, очень тяжело, когда в отношении твоей страны действуют двойные стандарты. Для меня, членов моей команды и, я уверен, для большинства грузинского населения Европа и европейские ценности очень дороги и важны, однако сегодняшняя европейская бюрократия лишена тех ценностей, которые дороги для грузинского народа»,- заявил Каладзе.





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