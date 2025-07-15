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Зурабишвили обратилась с открытым письмом к министрам иностранных дел стран-членов Евросоюза и Кае Каллас


15.07.2025   14:33


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с открытым письмом к министрам иностранных дел стран-членов Евросоюза, вице-президенту этой организации и верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас.

В своем письме Зурабишвили отметила, что «сегодняшняя ситуация в Грузии – это внутриполитический кризис, вызванный фальсификацией результатов парламентских выборов, Европа стоит перед новым кризисом, вызовом, противоречащим его демократическим взглядам и наносит им вред».

По словам 5-го президента Грузии, ситуация уже приблизилась к критической отметке, и, если Евросоюз не произведет на это реагирование четко, единой позицией и конкретными результатами, он не только потеряет Грузию как стратегического партнера, а создаст опасный прецедент, когда никто не будет противостоять откату от демократии и российскому вмешательству вблизи границ Евросоюза.

Она также призвала Евросоюз и страны-члены организации дать оценку сложившемуся в Грузии положению, четко и безоговорочно поддержать грузинский народ и предпринять координированные политические шаги.

Зурабишвили также отмечает, что время стратегического терпения исчерпано, и сейчас необходима моральная стойкость и политическая ясность.

По ее словам, демократическое будущее Грузии, надежность Европы и геополитическая цельность висят на волоске.


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