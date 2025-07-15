Журналистка Элисо Киладзе обнаружила биткоины на $28 млн на имя Мамуки Мдинарадзе

15.07.2025 15:14





Журналистка Элисо Киладзе, в рамках ранее анонсированного скандала, публикует в Facebook биткойн-кошелёк Мамуки Мдинарадзе, из которого следует, что до мая 2024 года на счёте Мдинарадзе хранился 241 биткойн (ок. 28 млн долларов США по сегодняшнему курсу).



«Это биткойн-кошелёк Мамуки Мдинарадзе, где хранился 241 биткойн (до мая 2024 года).



Мамука Мдинарадзе, рыцарь, борющийся с коррупцией, расскажите, где и как вы честным трудом накопили столько биткойнов?



P.S. Господин Бидзина, пожалуйста, обсудите этот вопрос в срочном порядке…», — пишет Элисо Киладзе.





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