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Журналистка Элисо Киладзе обнаружила биткоины на $28 млн на имя Мамуки Мдинарадзе
15.07.2025 15:14
Журналистка Элисо Киладзе, в рамках ранее анонсированного скандала, публикует в Facebook биткойн-кошелёк Мамуки Мдинарадзе, из которого следует, что до мая 2024 года на счёте Мдинарадзе хранился 241 биткойн (ок. 28 млн долларов США по сегодняшнему курсу).
«Это биткойн-кошелёк Мамуки Мдинарадзе, где хранился 241 биткойн (до мая 2024 года).
Мамука Мдинарадзе, рыцарь, борющийся с коррупцией, расскажите, где и как вы честным трудом накопили столько биткойнов?
P.S. Господин Бидзина, пожалуйста, обсудите этот вопрос в срочном порядке…», — пишет Элисо Киладзе.
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