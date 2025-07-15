Из Грузии депортированы 26 иностранцев

15.07.2025 15:19





В рамках комплексных мер, принятых в последние дни, при тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями Министерства, из Грузии были депортированы 26 иностранных граждан.



Из страны были депортированы граждане следующих стран: Индии, Кыргызстана, Ирана, России, Пакистана, Туркменистана, Турции, Таджикистана, Бангладеш, Ирака – всего 26 человек. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам был запрещен въезд в страну.



Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.





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