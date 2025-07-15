Папуашвили: Саломе Зурабишвили – наемный лоббист института Маккейна, планировавшего революцию в Грузии

15.07.2025 16:00





Саломе Зурабишвили – наемный лоббист института Маккейна, планировавшего революцию в Грузии – Письмо Зурабишвили к Каллас в действительности письмо института Маккейна, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, Саломе Зурабишвили проводит политику института Маккейна, что является враждебной политикой в отношении грузинского народа.



«Мы не должны забывать, что Саломе Зурабишвили – наемный лоббист института Маккейна, института, который напрямую планировал революцию в Грузии. Её письмо к Каллас в действительности письмо института Маккейна, поэтому не стоит обращать на него внимания. Когда грузинский политик открыто является наемным сотрудником иностранной политической группы, провозгласившим враждебную политику в отношении грузинского народа, понятно, чему это служит. Человек является наемным лоббистом института Маккейна и проводит политику этого института, которая является враждебной по отношению к грузинскому народу,» – заявил Папуашвили.





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