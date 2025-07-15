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Цискаришвили: Режим Иванишвили всячески попытается списать приостановление безвизового режима на Европу


15.07.2025   16:28


Режим Иванишвили всячески попытается списать приостановление безвизового режима на Европу,- указанное заявление сделал генеральный секретарь «Национального движения» Петре Цискаришвили.

По его словам, общественность должна понимать, «что все до чего, мы дошли сегодня, это заслуга решений и действий правящей партии».

«Режим Бидзины Иванишвили сделает все и всячески попытается списать приостановление безвизового режима на Европу для того, чтобы в глазах грузинского народа Европа была той злой силой, которая больше не захотела видеть Грузию, ввела для нашего народа визовый режим и т. д. В действительности же, все имеет причинно-следственную связь. Наша общественность должна понимать, что все до чего, мы дошли сегодня, это заслуга решений и действий правящей партии. В конечном итоге, наверное, к осени дело о возврате визового режима будет доведено до конца во время сообщения со странами шенгенской зоны. Это нанесет нам вред и политически, и экономически, с точки зрения туризма, и мы будем отброшены назад на пути европейской интеграции в целом», - заявил Цискаришвили.


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