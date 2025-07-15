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Кавелашвили присутствовал на праздничной Божественной литургии в Зугдиди по случаю Влакерноба
15.07.2025 16:30
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с семьей присутствовал на Божественной литургии в честь праздника Влакерноба в Зугдиди.
В праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы Божественную литургию в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Иверии совершил митрополит Зугдидской и Цаишской епархии Герасим в сослужении других членов Синода.
В праздничном богослужении приняли участие председатель парламента Шалва Папуашвили, представители исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления.
По традиции, в праздник Влакерноба ризу Пресвятой Богородицы и другие реликвии вывозили из исторического дворца Дадиани и с крестным ходом относили в собор Иверской иконы Божией Матери. Один раз в год, в праздник Влакерноба, прихожане имеют возможность в течение всего дня молиться вышеупомянутым святыням.
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