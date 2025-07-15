Кавелашвили присутствовал на праздничной Божественной литургии в Зугдиди по случаю Влакерноба

15.07.2025 16:30





Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с семьей присутствовал на Божественной литургии в честь праздника Влакерноба в Зугдиди.



В праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы Божественную литургию в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Иверии совершил митрополит Зугдидской и Цаишской епархии Герасим в сослужении других членов Синода.



В праздничном богослужении приняли участие председатель парламента Шалва Папуашвили, представители исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления.



По традиции, в праздник Влакерноба ризу Пресвятой Богородицы и другие реликвии вывозили из исторического дворца Дадиани и с крестным ходом относили в собор Иверской иконы Божией Матери. Один раз в год, в праздник Влакерноба, прихожане имеют возможность в течение всего дня молиться вышеупомянутым святыням.





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