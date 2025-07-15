Софо Джапаридзе: Каладзе превратил Тбилиси в город, который живет от трагедии к трагедии

15.07.2025 18:28





Каладзе своими коррупционными схемами, к сожалению, превратил Тбилиси в город, который живет от трагедии к трагедии, - указанное заявление сделала председатель тбилисской организации «Нацдвижения» Софо Джапаридзе.



По ее словам, обрушение кровли жилого корпуса у станции метро «Площадь Вокзальная», унесшее жизни двух человек, не несчастный случай, а криминальная безответственность.



«Нашей страной правит криминальная банда, для которой более важны деньги, чем жизни граждан. Это не несчастный случай, это криминальная безответственность. Каладзе (прим. ред. мэр Тбилиси) своими коррупционными схемами, к сожалению, превратил Тбилиси в город, который живет от трагедии к трагедии,» – заявила Софо Джапаридзе.





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